Португалия благодаря хет-трику Роналду победила Швейцарию, став первым финалистом Лиги наций

Три гола Криштиану Роналду в полуфинальном поединке Лиги наций помогли сборной Португалии дожать Швейцарию.

Швейцарцы провели первый тайм интереснее соперника. Уже на 2-й минуте встречи они могли открыть счёт после скидки Сеферовича в касание на левый край штрафной, откуда нанёс удар Шакири, однако португальцев спас Руи Патрисиу. В дальнейшем гости постоянно пытались подавать/простреливать на Сеферовича или завершать атаки ударами Шакири – в частности, на 14-й минуте Харис едва не замкнул подачу Джердана (не попал по мячу), на 18-й он пробил головой с навеса Мбабу (слабо), а на 21-й Шакири неточно выстрелил с левой метров с 20-ти. В общем, в первой половине тайма подопечные Владимира Петковича если не доминировали, то точно выглядели агрессивнее.

У португальцев четко прослеживалась линия игры от ошибок соперника, которые должны были караться контратаками. На 12-й минуте эта тактика могла принести хозяевам успех: Аканджи обрезался на своей половине поля, Бернарду Силва разогнал контрвыпад с пасом на Роналду, а тот метров с 20-ти нанес удар низом - мимо ворот. Постепенно у швейцарцев наметилась ослаблена зона на правом фланге обороны, где неуклюже действовал Мбабу; на 16-й минуте он подарил пиренейцам угловой, а на 24-й срезал Роналду на линии штрафной. Арбитр Брих назначил штрафной, а Криштиану точным ударом отправил мяч в правый нижний угол - 1: 0. Зоммер даже не пошевелился.

После гола португальцев содержание матча особо не изменился. Хозяева действовали от ошибок и контратак, а гости все так же больше работали с мячом - при этом почти все атаки проходили через правый фланг и завершались передачами на Сеферовича. На 30-й минуте один из прострилиив на него привел к панике у ворот Патрисиу, который вышел на перехват и далеко отпустил сферу, однако швейцарцы не смогли воспользоваться моментом.

На 30-х минутах команды действовали в этом ключе без моментов, но в конце тайма швейцарцев прорвало: на 42-й Сеферович отклеился от Пепе и замкнул прострел Мбабу ударом с правой в перекладину, а на 45 + 1 на дальний удар решился Шакире - мимо . В Португалии была несколько перспективных передач, однако из которых завершилась вриванням Фелиш в штрафной и падением после контакта с Родригесом, которое Брих справдливо обошел вниманием.

На старте второго тайма команды продолжили в том же русле - швейцарцы загружали мяч в штрафной, а португальцы играли вторым номером. На 51-й минуте один из выпадов хозяев завершился ударом Роналду метров с 20-ти, однако КР7 пробил неточно. На 53-й же произошел ключевой эпизод встречи, который шокировал всю Европу: в атаке Швейцарции с подачей Шакире на Цубера последний упал у ворот и стал требовать пенальти, однако моментальная контра Португалии завершилась подкатом против Бернарду Силвы - 100% -й пенальти. Гости обступили Брыха, удалился дивится повтор момента с Цубер и неожиданно назначил пенальти в пользу Швейцарии. Кристиан Родригес с "точки" пробил Руи Патрисиу - 1: 1!

Ситуация для португальцы усложнилась травмой Пепе на 61-й минуте, полученной при борьбе за подачу с углового. Сразу после выхода Жозе Фонте на его замену подопечные Петковича могли выйти вперед через свою классическую атаку с подачей с правого фланга на Сеферовича - впрочем, нападающий пробил головой очень неточно. Далее последовала перестрелка: на 67-й Бруну Фернандеш бил низом из пределов штрафной (неточно), на 72-й Бернарду Силва выстрелил с дистанции в дальний угол (рядом со стойкой), на 74-й Фройлер метров с 20-ти отправил мягкие мяч на трибуны, а на 82-й ударил с левого края штрафной - мимо ворот. Игра откровенно раскрывалась.

Завершение поединка проходило "от ножа", но Португалия выглядела значительно активнее, постоянно прорываясь по флангам. На 86-й минуте, однако, могли забить гости: Мбабу прострелил с правого фланга на Сеферовича, но его в последний момент опередил Семеду, выбив мяч. Наказание пришло моментально: на 88-й минуте Невеш выполнил прекрасную диагональ на Бернарду Силву, тот отдал передачу в спины защитникам на Роналду, а тот мощно выстрелил под ближнюю штангу - 2: 1 !. На 90-й же КР7 добил Швейцарию, получив пас на ход от Гедеша, переиграв Аканджи и закрутив мяч в дальний угол - 3: 1. Победа.

Таким образом, сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Второй определится завтра в поединке между Нидерландами и Англией.