Португалія – Нідерланди: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

Збірні Португалія та Нідерландів в очній зустрічі визначають тріумфатора дебютного розіграшу Ліги націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Ліги націй Португалія – Нідерланди розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція відбувається на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Португалія – Нідерланди: анонс фіналу Ліги націй

Стартові склади

Португалія: Патрісіу – Семеду, Фонте, Діаш, Геррейру – Данілу, Карвалью, Бруну Фернандеш – Б. Сілва, Роналду, Гедеш

Запасні: Са, Бету, Руй, Канселу, Жота, Піцці, Невеш, Моутінью, Феліш, Р. Сілва, Соуза

Нідерланди: Сіллессен – Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабел

Запасні: Бізот, Вермеєр, де Врей, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прьоппер, Вільєна, Промес, де Йонг

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