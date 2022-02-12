Лиссабонский Спортинг и Порту не выявили сильнейшего в матче 22-го тура чемпионата Португалии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Португалии 2021/22, 22-й тур

Порту – Спортинг – 2:2

Голы: Виейра, 38, Тареми, 78 – Паулинью, 8, Нуну Сантуш, 34

Удаление: Коатес, 49 (Спортинг)

Лидеры португальского первенства устроили зрелищный поединок в поединке 22-го тура. Порту перед стартом встречи был безоговорочным лидером, а лиссабонцы отставали от лидеров на 6 пунктов. Первый тайм был за Спортингом – Паулиньо открыл счет на 8 минуте, а Нуну Сантуш удвоил преимущество на 34-й. Виейра еще до перерыва сократил отставание.

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Начало второго тайма нанесло удар по "львам" – Коатес получил еще одно предупреждение и оставил Спортинг в меньшинстве. В общем, игра получилась довольно грубой – на обе команды получили 11 желтых карточек. А победу лиссабонцы так и не отпраздновали – Тареми на 78-й минуте выровнял положение и спас зачетный балл для Порта.

Таким образом, "драконы" набрали 60 пунктов и остались первыми, Спортинг с 54 очками второй. Это хорошие новости для Бенфики (47 баллов) – Яремчук и Ко уже сегодня, 12 февраля, проведут поединок против середняка лиги Санта-Клары.

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