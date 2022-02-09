Яремчук занимался в общей группе Бенфики, что свидетельствует о восстановлении украинца от повреждения, сообщает A Bola.

Бенфика нашла потенциальную замену Яремчуку в Славии

Форвард довольно курьезно травмировался – во время занятия у него порвалась резинка для фитнеса. В итоге у Яремчука диагностировали повреждение правого глазного яблока. Также вернулся к тренировкам Жоау Мариу, который болел коронавирусом.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 29 матчей, в которых отличился 7 голами и 5 ассистами. Следующий матч лиссабонцев состоится с Санта-Кларой 12 февраля, начало в 20:00.

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