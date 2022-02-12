Лісабонський Спортінг та Порту не виявили сильнішого в матчі 22-го туру чемпіонату Португалії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії 2021/22, 22-й тур

Порту – Спортінг – 2:2

Голи: Вієйра, 38, Таремі, 78 – Паулінью, 8, Нуну Сантуш, 34

Вилучення: Коатес, 49 (Спортінг)

Лідери португальської першості влаштували видовищний двобій в поєдинку 22-го туру. Порту перед стартом зустрічі був беззаперечним лідером, а лісабонці відставали від лідерів на 6 пунктів. Перший тайм був за Спортінгом – Паулінью відкрив рахунок на 8 хвилині, а Нуну Сантуш подвоїв перевагу на 34-й. Вієйра ще до перерви скоротив відставання.

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Початок другого тайму завдав удару по "левах" – Коатес отримав ще одне попередження та залишив Спортінг у меншості. Загалом, гра вийшла досить грубою – на обох команди отримали 11 жовтих карток. А перемогу лісабонці так і не відсвяткували – Таремі на 78 хвилині вирівняв становище та врятував заліковий бал для Порту.

Таким чином, "дракони" набрали 60 пунктів та залишились першими, Спортінг з 54 очками другий. Це хороші новини для Бенфіки (47 балів) – Яремчук та Ко вже сьогодні, 12 лютого, проведуть поєдинок проти середняка ліги Санта-Клари.

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