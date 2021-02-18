Чемпионы Португалии за 15 млн евро приобрели 23-летнего нападающего Гремио Эдуардо Пепе, сообщает официальный сайт "драконов".

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Контракт новичка рассчитан на 5 лет, но до лета он задержится в Бразилии. Пока вингер провел 36 матчей, отличился 9 голами и 8 ассистами. Звезду Гремио связывали с Реалом, однако Порту оказался проворнее.

Напомним, что в составе "драконов" уже есть один Пепе – легендарный 37-летний центрбек.

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