Порту отдал 15 млн евро за еще одного Пепе – на игрока претендовал Реал
20:43 - Читати українською
Порту пополнил состав очередным талантом из Латинской Америки.
Чемпионы Португалии за 15 млн евро приобрели 23-летнего нападающего Гремио Эдуардо Пепе, сообщает официальный сайт "драконов".
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Контракт новичка рассчитан на 5 лет, но до лета он задержится в Бразилии. Пока вингер провел 36 матчей, отличился 9 голами и 8 ассистами. Звезду Гремио связывали с Реалом, однако Порту оказался проворнее.
Напомним, что в составе "драконов" уже есть один Пепе – легендарный 37-летний центрбек.
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