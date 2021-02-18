Порту віддав 15 млн євро за ще одного Пепе – на гравця претендував Реал
20:43 - Читать на русском
Порту поповнив склад черговим талантом з Латинської Америки.
Чемпіони Португалії за 15 млн євро придбали 23-річного нападника Греміо Едуардо Пепе, повідомляє офіційний сайт "драконів".
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Контракт новачка розрахований на 5 років, але до літа він затримається у Бразилії. Наразі вінгер провів 36 матчів, відзначився 9 голами та 8 асистами. Зірку Греміо пов'язували з Реалом, однак Порту виявився спритнішим.
Нагадаємо, що у складі "драконів" вже є один Пепе – легендарний 37-річний центрбек.
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