Чемпіони Португалії за 15 млн євро придбали 23-річного нападника Греміо Едуардо Пепе, повідомляє офіційний сайт "драконів".

Хонда покинув Португалію за 5 днів після переходу в Портімоненсе

Контракт новачка розрахований на 5 років, але до літа він затримається у Бразилії. Наразі вінгер провів 36 матчів, відзначився 9 голами та 8 асистами. Зірку Греміо пов'язували з Реалом, однак Порту виявився спритнішим.

Нагадаємо, що у складі "драконів" вже є один Пепе – легендарний 37-річний центрбек.

Ювентус сенсаційно програв Порту – Пірло за крок від фіаско в Лізі чемпіонів