Японский ветеран Кейсуке Хонда не сможет попробовать свои силы в португальской Примейре. По крайней мере, в сезоне 2020/21.

Опытный хавбек покинул Портимоненсе, с которым подписал контракт 5 февраля. Об этом сообщает Maisfutebol.

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Хонда и руководство "черно-белых" вынуждены были прекратить сотрудничество досрочно. На пути выступлений 34-летнего японца на берегах Атлантики стала бюрократия. Примейра не позволила Портимоненсе заявить ветерана несмотря на то, что он переехал в Португалию в статусе свободного агента. Регламентом лиги предусмотрен ограниченный срок дозаявки свободных агентов.

Теперь Кейсуке Хонда снова находится в поисках места продолжения карьеры. Он желает иметь регулярную игровую практику, чтобы поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Японии.

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