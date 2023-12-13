"Футбол это такая игра, в которой команды всегда хотят выжимать по максимуму. Поэтому, почему бы Шахтеру не попытаться создать в Португалии сенсацию. Шахтер уже выполнил задачу-минимум – пробился в евровесну, поэтому на них не будет давить бремя ответственности.

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Конечно, хочется победы Шахтера, но перед игрой я предпочитаю Порту 60 на 40", – рассказал Матвеев в интервью zbirna.com.

Стоит отметить, что Олег Матвеев выступал за Шахтер с 1992-го по 1995-й и с 1996-го по 2000 год. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины 1996/97 (21 гол), несколько раз завоевал серебряные медали первенства, а также выиграл Кубок Украины.

Напомним, матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горнякам" нужна исключительно победа, а любой другой результат будет означать продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы.

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