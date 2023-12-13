"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию решающего матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Шахтер уже выиграл важнейший матч в сезоне, одолев Антверпен и гарантировав себе евровесну. Между прочим, это была третья победа "горняков" в ЛЧ – мог ли кто-то представить подобное перед стартом турнира? Мог ли кто-то представить эффектный вынос Барселоны? Сохранение шансов на 1/8 финала до последнего тура вообще считалось счастливым случаем из прошлого сезона, повторение которого невозможно.

Оказалось, что возможно. Подопечные Марино Пушича имеют даже лучшие шансы, чем ожидалось – не надо высчитывать дополнительные показатели и оглядываться на результат параллельного матча. Сегодня все очень просто. Дончане имеют равенство по очкам с Порту, у которого лучшая разница голов, поэтому для прорыва в плей-офф необходимо просто победить.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и из высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но и премиальный вкус.

Вот только "просто победить Порту" совсем не просто. Команда Сержиу Консейсау выглядит даже более сложным соперником, чем Барселона с ее вечной нестабильностью и проходным двором в обороне. "Драконы" выглядели лучше каталонцев в трех таймах из четырех, создав много моментов и забивая голы. Они более компактны на своей половине и значительно опаснее на стандартах.

Первый матч с португальцами завершился легким выносом "горняков", что изрядно пугает. Особенно печально все было в обороне. Правда, тогда Патрик ван Леувен прибегнул к максимально странным кадровым решениям (особенно в защите) – а по ходу игры травма Лемкина заставила дополнительно переформатировать заднюю линию.

Впрочем, Шахтер с тех пор ощутимо прибавил в надежности сзади. После прихода Марино Пушича "оранжево-черные" не пропускали в 7 из 9-ти матчей, причем сейчас набежала серия из четырех подряд "сухарей". Забить Ризныку смогли только Барселона (в первой игре, когда Пушича только назначили) и Днепр-1. С этим команде несколько повезло, однако ту же Барсу во втором поединке оставили на голодном пайке.

Кроме того, та крупная победа над каталонцами продемонстрировала колоссальную стойкость под интенсивным прессингом. Перед голом Сикана дончане не просто сделали 30+ пасов подряд, но и трижды вышли из-под давления "блаугранас". Да и гол в ворота Порту в Гамбурге прилетел после классного стартового розыгрыша. Это – главный козырь дончан.

When Shakhtar turned into prime Barcelona against Barcelona. ? pic.twitter.com/EasbP8bkP5 — Football Tweet  (@Football__Tweet) November 10, 2023

Впрочем, есть нюанс – чтобы вот так забивать и побеждать топов, Шахтеру пришлось отказаться от "шахтерского футбола". Это звучит странно, учитывая красоту голевых комбинаций, но это так. Средние позиции команды компактно располагались на собственной половине поля, а в контратаки "горняки" выбегали ограниченными силами в 2-3 игрока, используя фланги. Подобная тактика дает подопечным Марино Пушича запас прочности на случай потерь, а также способствует комбинационной работе.

Проблема в том, что сегодня Порту не надо лезть вперед – "драконов" устраивает ничья. Сержиу Консейсау отличается прагматизмом, а игра без мяча является для него родной стихией. Два из трех голов его подопечных в первой встрече с Шахтером прилетели из прессинга, выигранной борьбы и контратак.

"Горняки" же испытывают огромные трудности при раскачивании оборонительных блоков. Если соперник не раскрывается, то создать моменты трудно даже в матче с 13-й командой УПЛ. Остается надеяться на тот факт, что Порту при всем прагматизме не является идеальным в задней линии – только раз в текущем сезоне ЛЧ "драконы" оставили свои ворота "сухими", да и в чемпионате они пропускают регулярно. Особенно заметны проблемы на флангах, да и парочку привозов этот коллектив гарантирует.

То есть, Шахтер сегодня должен растягивать средний блок, выдерживать высокую интенсивность единоборств и избегать мелких потерь на своей половине. Если удастся прорваться на чужую треть, то моменты появятся, хотя эту потребность надо как-то сбалансировать с необходимостью работать осторожно.

Хорошо, что Сикан набрал хорошую форму – он шикарно цепляется за длинные мячи и скидки, чувствует тайминг для скидок и пасов на ход, а также классно играет на втором этаже. Сегодня лонгболы и кроссы будут иметь особую важность. Причем на всех этапах встречи. Будем надеяться, что Даниилу снова удастся порадовать Украину и Европу празднованием в стиле Беллингема.

Кадровая ситуация

Травмированы: Маркау, Венделл, Мариу (под вопросом) – Конопля, Петряк, Траоре

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Порту – Шахтер

Порту: Кошта – Мариу, Кардосо, Пепе, Зайду – Пепе Акино, Эуштакио, Варела, Галену – Эванилсон, Траоре

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан

Прогноз "Футбол 24"

Очень не хотелось бы, чтобы повторился опыт прошлого сезона, когда команда откровенно успокоилась перед решающим матчем с Лейпцигом. Этот факт отмечал Мудрик. И здесь даже трудно в чем-то обвинять – слишком уж много эмоций было растрачено в предыдущих пяти турах. Психологическая яма была ожидаемой.

Не попадет ли Шахтер в эту ловушку сейчас? До стартового свистка не узнаем. В игровом же плане стоит отметить преимущество Порту. "Драконы" могут закрыться, выжидать и контратаковать – Шахтер только так и умеет, однако сегодня надо лезть вперед. Почему-то кажется, что Марино Пушич не станет форсировать события, а голов в этой встрече будет немного – тотал меньше 2,5 в подобных противостояниях вполне вероятен.

В кадровом плане преимущество Порту неоспоримо. Результаты тоже выглядят убедительно – в ЛЧ были только два несправедливых поражения от Барсы, а все остальные матчи подопечные Сержиу Косейсау выиграли уверенно. В конце концов, они принимают Шахтер на "Драгау". Именно поэтому букмекеры и считают португальцев фаворитами.

Но не стоит забывать, что это только букмекеры. Коэффициенты на победу Шахтера над Барселоной были астрономическими, но "горняки" победили в издевательском стиле. Футбол значительно сложнее расписания в конторах – и чисто в футбольном плане дончане очень опасны. В Португалии сейчас нервничают не меньше, а то и больше, чем в Украине.

Если подопечные Марино Пушича победят, то это не будет чудом. Шахтер способен на этот результат.

Матч года для Шахтера, МЮ в шаге от провала, кто выживет в "группе смерти" – все расклады перед решающим туром ЛЧ