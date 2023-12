"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию решающего матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Шахтер уже выиграл важнейший матч в сезоне, одолев Антверпен и гарантировав себе евровесну. Между прочим, это была третья победа "горняков" в ЛЧ – мог ли кто-то представить подобное перед стартом турнира? Мог ли кто-то представить эффектный вынос Барселоны? Сохранение шансов на 1/8 финала до последнего тура вообще считалось счастливым случаем из прошлого сезона, повторение которого невозможно.

Оказалось, что возможно. Подопечные Марино Пушича имеют даже лучшие шансы, чем ожидалось – не надо высчитывать дополнительные показатели и оглядываться на результат параллельного матча. Сегодня все очень просто. Дончане имеют равенство по очкам с Порту, у которого лучшая разница голов, поэтому для прорыва в плей-офф необходимо просто победить.

Вот только "просто победить Порту" совсем не просто. Команда Сержиу Консейсау выглядит даже более сложным соперником, чем Барселона с ее вечной нестабильностью и проходным двором в обороне. "Драконы" выглядели лучше каталонцев в трех таймах из четырех, создав много моментов и забивая голы. Они более компактны на своей половине и значительно опаснее на стандартах.

Первый матч с португальцами завершился легким выносом "горняков", что изрядно пугает. Особенно печально все было в обороне. Правда, тогда Патрик ван Леувен прибегнул к максимально странным кадровым решениям (особенно в защите) – а по ходу игры травма Лемкина заставила дополнительно переформатировать заднюю линию.

Впрочем, Шахтер с тех пор ощутимо прибавил в надежности сзади. После прихода Марино Пушича "оранжево-черные" не пропускали в 7 из 9-ти матчей, причем сейчас набежала серия из четырех подряд "сухарей". Забить Ризныку смогли только Барселона (в первой игре, когда Пушича только назначили) и Днепр-1. С этим команде несколько повезло, однако ту же Барсу во втором поединке оставили на голодном пайке.

Кроме того, та крупная победа над каталонцами продемонстрировала колоссальную стойкость под интенсивным прессингом. Перед голом Сикана дончане не просто сделали 30+ пасов подряд, но и трижды вышли из-под давления "блаугранас". Да и гол в ворота Порту в Гамбурге прилетел после классного стартового розыгрыша. Это – главный козырь дончан.

