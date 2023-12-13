Донецкий Шахтер активно готовится к решающему матчу Лиги чемпионов против Порту. Подопечные Марино Пушича провели предматчевую тренировку, которую посетил бывший форвард "горняков" Факундо Феррейра.

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"Смотрите, кто приехал поддержать команду в Порту", – написала клубная пресс-служба "горняков", прикрепив несколько фото аргентинского нападающего.

Стоит отметить, что Феррейра играл в составе "оранжево-черных" в период с 2013 по 2018 годы. В настоящее время игрок защищает цвета аргентинского клуба Аргентинос Хуниорс.

Напомним, матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горнякам" нужна исключительно победа, а любой другой результат будет означать продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы.

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