"Футбол це така гра, в якій команди завжди хочуть вичавлювати по максимуму. Тому, чому б Шахтарю не спробувати створити в Португалії сенсацію. Шахтар уже виконав завдання-мінімум – пробився в євровесну, тому на них не тиснутиме тягар відповідальності.

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Звичайно, хочеться перемоги Шахтаря, але перед грою я віддаю перевагу Порту 60 на 40", – розповів Матвєєв в інтерв'ю zbirna.com.

Варто зазначити, Олег Матвєєв виступав за Шахтар з 1992-го по 1995-й і з 1996-го по 2000 рік. Став найкращим бомбардиром чемпіонату України 1996/97 (21 гол), кілька разів здобув срібні медалі першості, а також виграв Кубок України.

Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.

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