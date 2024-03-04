Порту уничтожил Бенфику в поединке 24-го тура чемпионата Португалии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 24 тур

Порту – Бенфика – 5:0

Голы: Галену, 20, 44, Вендел, 56, Пепе, 76, Намасо, 90

Удаление: Отаменди, 61 (Бенфика)

На 20-й минуте Галену открыл счет в игре – Трубин неуверенно сыграл на выходе при подаче углового, позволив нападающему "драконов" без проблем замкнуть навес. Галену до перерыва оформил дубль, но во втором голе виноваты защитники, которые не сумели помешать нападающему пробить с близкого расстояния.

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Вендел после перерыва сделал счет разгромным, а после удаления Отаменди Порту пошел добивать соперника. Пепе и Намасо оформили окончательную победу со счетом 5:0.