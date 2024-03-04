Порту знищив Бенфіку в поєдинку 24-го туру чемпіонату Португалії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 24 тур

Порту – Бенфіка – 5:0

Голи: Галену, 20, 44, Вендел, 56, Пепе, 76, Намасо, 90

Вилучення: Отаменді, 61 (Бенфіка)

На 20-й хвилині Галену відкрив рахунок у грі – Трубін невпевнено зіграв на виході при подачі кутового, дозволивши нападнику "драконів" без проблем замкнути навіс. Галену до перерви оформив дубль, але в другому голі винні захисники, які не зуміли завадити нападнику пробити зблизька.

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Вендел після перерви зробив рахунок розгромним, а після вилучення Отаменді Порту пішов добивати суперника. Пепе та Намасо оформили остаточну перемогу з рахунком 5:0.