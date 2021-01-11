Попов стал гостем программы ПРОФУТБОЛ Digital на YouTube, где среди прочего его попросили выбрать лучших футболистов, независимо от их амплуа.

Попов поразил физической формой перед началом сборов Динамо

Защитник Динамо в мире считает лучшими Серхио Рамоса, Криштиану Роналду, Лионелz Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. В Украине для Попова не имеют равных его одноклубник Виктор Цыганков и два хавбека Шахтера – Тайсон и Марлос.

Напомним, в текущем сезоне Циганкоd провел за Динамо 12 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. В активе Тайсона 10 поединков (2 гола, 1 ассист), e Марлоса идентичные показатели со своим одноклубником.

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