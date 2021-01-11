Попов в тройку лучших игроков УПЛ включил двух футболистов Шахтера
Защитник Динамо Денис Попов сумел отгородиться от клубной принадлежности, выбирая лучших игроков УПЛ.
Попов стал гостем программы ПРОФУТБОЛ Digital на YouTube, где среди прочего его попросили выбрать лучших футболистов, независимо от их амплуа.
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Защитник Динамо в мире считает лучшими Серхио Рамоса, Криштиану Роналду, Лионелz Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. В Украине для Попова не имеют равных его одноклубник Виктор Цыганков и два хавбека Шахтера – Тайсон и Марлос.
Напомним, в текущем сезоне Циганкоd провел за Динамо 12 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. В активе Тайсона 10 поединков (2 гола, 1 ассист), e Марлоса идентичные показатели со своим одноклубником.
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