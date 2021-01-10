В своем Instagram защитник похвастался фотографией из спортивного зала. Физическая форма Попова действительно поражает – результаты ничем не хуже, чем у Криштиану Роналду на тренировках.

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Отметим, что уже сегодня, 10-го января, киевское Динамо выходит из отпуска. Игроки должны сдать тесты на коронавирус, а также пройти медицинское обследование перед началом тренировочного процесса.

Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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