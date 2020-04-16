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Попов в Милан – Франков оценил вероятность трансфера

17:44 113 Читати українською
Попов в Милан – Франков оценил вероятность трансфера
Денис Попов / Фото из открытых источников

Известный журналист и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно возможного перехода защитника Динамо Дениса Попова в Серию А.

"Считаю, что информация об интересе Милана к Попову – это агентские манипуляции. Более того, я боюсь, что они плохо влияют на футболистов. Но на этот вопрос может ответить только Игорь Суркис.

Франков не считает отсутствие денег главной проблемой Динамо

Если он положит на стол факс с предложением от Милана – это реальный интерес. Все остальное – фигня. В мире существуют тысячи агентов, которые заинтересованы в том, чтобы куда-то влезть. Они будут что угодно рассказывать, выходить на самого футболиста и говорить, что могут устроить тебя в Милан. Только подпиши договор. Многие игроки ведутся и подписывают. А потом страдают. Но есть, конечно, и обратная сторона. Футболисты могут "кидать" агентов. Это сложный процесс", – сказал Франков на своем YouTube-канале.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация об интересе Милана к защитнику Динамо Денису Попову. Итальянцы готовы выложить за талантливого украинца 15 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Милан Милан Игорь Суркис Артем Франков Денис Попов Денис Попов
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