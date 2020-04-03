Франков не считает отсутствие денег главной проблемой Динамо

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно дальнейших перспектив развития Динамо.

"Финансы – это не единственная, но одна из главных проблем. Однако, мы знаем, что даже когда в Динамо были огромные деньги – были проблемы. Сейчас мы вспоминаем команду Блохина, которая заняла четвертое место в чемпионате. В эту команду были вложены большие средства. Были две серии закупок по 50 млн долларов.

Франков назвал самую проблемную позицию в Динамо

И команда была укомплектована так, как нынешнему Динамо и не снилось. Киевляне, на мой взгляд, недостаточно последовательны в отношении украинских футболистов. В команде остается много легионеров, которые в большинстве не намного сильнее наших исполнителей. Если бы Динамо позиционировало себя такой молодой украинской зубастой командой, пусть даже не показывая идеальной игры, мы с вами прощали бы этой команде отдельные результаты.

Нынешнее Динамо не имеет права опускаться ниже второго места. Хотя бы из-за размера клубного бюджета. Иначе возникает вопрос об эффективности расходования этих денег", – сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Олег Блохин возглавлял Динамо с 2012 по 2014 гг. С ним "бело-синие" впервые за время независимой Украины закончили чемпионат на 4 строчке.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента