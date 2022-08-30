Иван Пироженко, который представляет интересы 28-летнего футболиста, заверил, что киевский клуб открыт к продаже одного из своих лидеров.

Супряга был в списке целей 6 клубов из Европы – лучший вариант для форварда не устроил Динамо

"Мы разговаривали по этому вопросу с Динамо. Нам сказали, что пусть что-то предлагают и от этого уже будут отталкиваться. Наверное, это 8-10 миллионов евро. Начнем с этого", – сказал Пироженко в интервью ТаТоТаке.

Кстати, Георгий Бущан всю свою профессиональную карьеру выступает за Динамо. Голкипер уже провел 111 матчей в составе киевлян, из которых 47 завершил без пропущенных мячей.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом