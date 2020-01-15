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Попов пропустит два первых спарринга Динамо на зимних сборах – известно, когда защитник вернется в общую группу

15 января 20:48 152 Читати українською
Попов пропустит два первых спарринга Динамо на зимних сборах – известно, когда защитник вернется в общую группу
Денис Попов / Сайт Динамо

Динамо придется обходиться без защитника Дениса Попова в двух стартовых контрольных матчах на сборах в Турции.

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Попов полетел в Турцию вместе с одноклубниками, однако пока будет тренироваться индивидуально. Чемпион мира должен вернуться в общую группу через 5 дней. Таким образом, он пропустит спарринги киевлян против Легии (19 января) и Нефтчи (20 января).

Напомним, в текущем сезоне Денис Попов сыграл за Динамо в 10 матчах и забил 2 гола.

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Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Денис Попов Денис Попов
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