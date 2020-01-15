Попов пропустит два первых спарринга Динамо на зимних сборах – известно, когда защитник вернется в общую группу

Динамо придется обходиться без защитника Дениса Попова в двух стартовых контрольных матчах на сборах в Турции.

Курс реабилитации 20-летнего центрбека еще не завершен, информирует Dynamo.kiev.ua.

Динамо провело первую тренировку в Турции

Попов полетел в Турцию вместе с одноклубниками, однако пока будет тренироваться индивидуально. Чемпион мира должен вернуться в общую группу через 5 дней. Таким образом, он пропустит спарринги киевлян против Легии (19 января) и Нефтчи (20 января).

Напомним, в текущем сезоне Денис Попов сыграл за Динамо в 10 матчах и забил 2 гола.

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