Динамо провело первую тренировку в Турции

Игроки Динамо начали свою подготовку на турецких сборах.

Сегодня (15 января) вечером игроки киевской команды опробовали поле своей базы, видео с тренировки опубликовал официальный YouTube-канал клуба.

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Судя по кадрам, футболисты находятся в прекрасном настроении и настроены на плодотворную работу. Динамовцы даже устроили мини-соревнование по закручиванию мяч в ворота из-за лицевой линии, однако никому так и не удалось добиться успеха. Напомним, тренерский штаб Динамо на сбор взял с собой 29 игроков.

Столичный гранд проведет свой первый контрольный матч в Турции 19 января – соперником станет польская Легия.

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