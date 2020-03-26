Попов: Помогаю родителям в селе – оставаться в Киеве не было смысла

Защитник Динамо Денис Попов рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в футболе.

"Первую неделю карантина был в Киеве, в основном отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, поехал в деревню к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь максимально принести пользу, но при этом обязательно придерживаюсь правил карантина.

Бущан рассказал, чем занимается на карантине

Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. И родителям спокойнее, когда я рядом. У них есть немного скота, но в это время помощь, в основном, необходима на огороде, поскольку начинается период посадки. Вечером можем посмотреть фильм.

Ситуация в Николаевской области лучше, чем в Киеве. Внимательно следим за новостями, смотрим их каждый вечер и читаем в интернете. Хотя в других областях, особенно в Киевской и Черновицкой, есть зараженные люди, в Николаевской пока, к счастью, ни одного – все спокойно", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо