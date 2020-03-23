Бущан рассказал, чем занимается на карантине

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в футболе.

"Особенно ничем важным не занимаюсь. Когда ситуация с коронавирусом была еще не столь критичной, и ограничений было меньше, вместе с футбольным агентом Иваном Пироженко и другими ребятами выезжали в лес тренироваться, поддерживать форму. А теперь сижу дома, закупил продукты, сделал запасы – и придерживаюсь правил карантина. Гречка? Купил обязательно! Приобрел все, кроме туалетной бумаги. Готовить мне помогает девушка, у нее получается вкусно, мне нравится.

Динамо приобрело оборудование для киевской больницы

Хотел бы поехать на рыбалку, но не смогу этого сделать, поскольку для этого нужно быть в Одессе, а границы городов сейчас закрыты, поэтому поехать домой не рискнул. Есть достаточно времени, чтобы посмотреть различные фильмы и сериалы, а также дочитать книги, которые не были дочитаны раньше.

Сразу скажу, что в Counter-Strike я не играю! Занимаюсь саморазвитием и самостоятельными тренировками, так как наш карантин продлили еще на неделю – до 29 марта. Когда было теплее, выходили на прогулку в парк, где поменьше людей. Иногда встречали знакомых, но близко их к себе не подпускали – соблюдали дистанцию.

"Суркис не виноват в том, что Динамо плохо играет": Деметрадзе раскрыл истинную причину неудач "бело-синих"

Домашних животных у меня нет, но в последнее время задумался о том, чтобы завести любимца. Раньше у меня был кот Буффон, но я подарил его дочери, она его воспитывает. А когда ситуация позволит, планирую завести собаку", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.