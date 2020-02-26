Попов: Не занимаюсь сексом за три дня до матча

Защитник Динамо Денис Попов рассказал об особенностях своей подготовки к матчам.

"Я не занимаюсь сексом перед матчами, такой у меня принцип. Не занимаюсь сексом за три дня до матча, потому что мне это мешает. Реально мешает. Если бы играл в Англии, то уже от безысходности можно было бы что-то придумать", – сказал Попов Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Отметим, что в текущем сезоне Попов сыграл за Динамо 11 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. В частности 21-летний центрбек стал автором победного взятия ворот в матче 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера.

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