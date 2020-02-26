Попов: Не займаюся сексом за три дні до матчу

Захисник Динамо Денис Попов розповів про особливості власної підготовки до матчів.

"Я не займаюся сексом перед матчами, такий у мене принцип. Не займаюся сексом за три дні до матчу, тому що мені це заважає. Реально заважає. Якби грав в Англії, то вже від безвиході можна було б щось придумати", – сказав Попов Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Попов зіграв за Динамо 11 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Зокрема 21-річний центрбек став автором переможного взяття воріт в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

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