Попов: Не займаюся сексом за три дні до матчу

Захисник Динамо Денис Попов розповів про особливості власної підготовки до матчів.
"Я не займаюся сексом перед матчами, такий у мене принцип. Не займаюся сексом за три дні до матчу, тому що мені це заважає. Реально заважає. Якби грав в Англії, то вже від безвиході можна було б щось придумати", – сказав Попов Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.
Зазначимо, що в поточному сезоні Попов зіграв за Динамо 11 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Зокрема 21-річний центрбек став автором переможного взяття воріт в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.