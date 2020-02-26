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Попов назвал размер премии, которую получил за победу на чемпионате мира – солидная сумма

12:29 91 Читати українською
Попов назвал размер премии, которую получил за победу на чемпионате мира – солидная сумма
Денис Попов / 1927.kiev.ua

Защитник Динамо Денис Попов вспомнил, сколько получил за победу на чемпионате мира U-20.

"Сколько получили за победу на чемпионате мира U-20? Около 30 тысяч долларов дали тем, кто играл. Договорились с тренером, что будем делить так, кто больше сыграл, отталкиваться уже от этого. Так умнее.

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Допустим, есть люди, которые не играли, но были с нами, участвовали в процессе, были месяц там так же, как и мы. Они заслужили. Я шесть матчей сыграл, в финале не был, так как красную получил. На поле ты выходишь побеждать, там никто не уступает.

Переживал ли из-за того, что могут не выплатить премиальные? Конечно, такое было. Потому что обещают, обещают, кормили "месяц", "завтра". Сказали, что в декабре все выплатят. Вот и дождались через 5 месяцев.

Да и то там были проблемы свои. Там же было мероприятие, но мы на него не попали, не доехали. У нас был последний матч с Десной 15 декабря, на следующий день мы улетели. Не знаю, как пацаны, но мы с Гио (Цитаишвили – прим. "Футбол 24") точно полетели. Они решили, что нас специально там не отпускают.

Скажите за месяц, предположим, что такого-то числа мы вас собираем. А в УАФ не сказали ничего, сказали за неделю, грубо говоря. А билеты? Куда их теперь? Затем уже передали нам эту сумму", – поделился Попов в программе ОТДУШИВДУШУ.

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