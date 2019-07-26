Попов: Фанаты Динамо устали от того, что Шахтер постоянно побеждает

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о важности матча с Шахтером за Суперкубок Украины.

"Мы и без напоминания от тренерского штаба понимаем важность встречи с Шахтером. На кону – Суперкубок. Это большая ответственность. Готовимся в обычном режиме.

Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командой

Что нужно сделать, чтобы завоевать чемпионство? Побеждать Шахтер не только в личных встречах, но и на длинной дистанции, быть более стабильными. Тренерскому штабу нужно выработать стратегию, а мы, игроки, постараемся воплотить ее в жизнь.

У меня еще не было практики общения с фанатами. Но думаю, они уже устали от того, что наш главный конкурент постоянно побеждает, поэтому очень хочется порадовать фанатов в этом году", – цитирует Попова Футбольний клуб.

Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України