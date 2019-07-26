Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України

Телеканал TVP Sport вирішив зробити сюрприз шанувальникам футболу, але вийшло не дуже. Матч Динамо – Шахтар як джерело міжнаціональної ворожнечі.

Український сезон стартує вже в найближчу неділю, 28-го липня. Одеса прийме матч Динамо – Шахтар, запланований на 21:00. На наших теренах гру транслюватимуть канали "Футбол 1" та "Україна". Українці, які мешкають у Польщі, отримали нагоду переглянути зустріч за Суперкубок на каналі TVP Sport. Марек Школьніковскі, директор каналу, який входить у медіагрупу суспільного телебачення, написав у Твіттері: "Ми робимо експеримент. Позаяк у Польщі мешкають дуже багато українців, покажемо в неділю матч Суперкубка Динамо – Шахтар".

Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Цікавий момент. Школьніковскі чомусь продублював цю інформацію... російською мовою. Навряд чи цей чоловік розраховував на таку бурхливу та істеричну реакцію своїх земляків. Дивно, адже не так давно комерційний Polsat Sport показував матчі УПЛ. Купівля прав на Суперкубок України-2019 є досить відважною інвестицією для фактично державного телебачення, пише Sport.pl. Видання, утім, зазначає, що це може бути влучним з точки зору вигоди рішенням. Кількість українців у Польщі налічує, за різними неофіційними даними, 1-3 мільйони осіб.

Як передає Gazeta Wyborcza, компанія Selectivv, що досліджує звички і поведінку власників смартфонів, визначила, скільки осіб з картками польських телефонних операторів налаштували у своєму мобільному українську чи російську мови. У січні 2019-го року таких людей нарахували 1 мільйон і трохи більше як 270 тисяч, з яких 56% чоловіків. Більше того, українці становлять 55% від загальної кількості іноземних студентів, які навчаються у Польщі. Зрештою, матч не виявився фінансово дуже затратним, як пише сам Школьніковскі, а в цей час жодних інших прямих трансляцій не було передбачено.

Однак поки вигода TVP Sport залишається віртуальною і потенційною, шквал критики на телеканал – уже цілком відчутний. Дехто іронізує, що в Англії, де працює не менше поляків, важко уявити якусь подібну трансляцію для них. Декому не подобається рівень українського футболу: "Ми повинні платити абонемент за це лайно? Експериментуй собі за свої гроші". Хтось не розуміє логіки вибору поєдинку: "За яким принципом обирали матч? А фінал Кубка В'єтнаму-2019 теж покажете? Скільки в'єтнамців мають мешкати в Польщі, щоб ви все ж показали цей матч у наступні сезони?"

"Експеримент для українців за гроші поляків", – не зовсім так, але народу подобається – лайки сиплються. "Без сенсу. Яку ціль переслідує ця трансляція?" Школьніковскі не забарився з відповіддю: "Чи в цьому немає сенсу, стане зрозуміло після матчу. На щастя, не ти це оцінюватимеш". Директор каналу почистив свій профіль у Твіттері від особливо хамських користувачів. Дійшло навіть до погроз фізичної розправи: "Рівень хамства і кретинізму зашкалює. Уже 60. Деякі здивовані, що їх забанили за "критичну думку". А я баню тільки хамство".

На фоні антиукраїнських настроїв, які в Польщі підігрівають, зокрема, футбольні фанати, а також деякі політики і журналісти, не дивно читати окремі ворожі коментарі. Україну називають УПАїною, а Динамо і Шахтар – "бандерівськими командами", роблячи акцент на неоднозначному спільному минулому двох країн. "Зроби собі експеримент на своєму мозку. А якщо не допоможе, їдь на УПАїну і там поекспериментуй, щоб УПАїнці показали польський матч". Також з іронією і сарказмом пропонують, що після цього ще тільки залишилося перенести столицю з Варшави до Києва та організувати коментар українською мовою.

На щастя, далеко не всі популярні коментарі несуть ненависть та розбрат між сусідніми країнами. Дехто радіє за своїх знайомих українців, інші іронізують, що на фоні не дуже сильного польського футболу такий матч з радістю переглянуть і корінні жителі: "Гарна ініціатива. Але я б не називав її "для українців". Поляки теж хочуть переглянути кращий футбол, ніж у них є". Відзначають і присутність на полі гравця "біло-червоної" національної команди Томаша Кендзьори, який виступає за Динамо. "Це просто буде матч гарного європейського рівня ще й з поляком у складі".

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