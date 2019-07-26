toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УПЛ ДИНАМО - ШАХТАР

Попов: Фанати Динамо втомились від того, що Шахтар постійно перемагає

22:09 370 Читать на русском
Попов: Фанати Динамо втомились від того, що Шахтар постійно перемагає
Денис Попов / Динамо

Захисник Динамо Денис Попов розповів про важливість матчу з Шахтарем за Суперкубок України.

 

"Ми і без нагадування від тренерського штабу розуміємо важливість зустрічі з Шахтарем. На кону – Суперкубок. Це велика відповідальність. Готуємося в звичайному режимі.

Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командою

Що потрібно зробити, щоб здобути чемпіонство? Перемагати Шахтар не тільки в особистих зустрічах, але і на довгій дистанції, бути більш стабільними. Тренерському штабу потрібно виробити стратегію, а ми, гравці, постараємося втілити її в життя.

У мене ще не було практики спілкування з фанатами. Але думаю, вони вже втомилися від того, що наш головний конкурент постійно перемагає, тому дуже хочеться порадувати фанатів цього року", – цитує Попова Футбольний клуб.

Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України

blog_ava
Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"
15:40
8616
Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Денис Попов Денис Попов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Арсенал
01:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук