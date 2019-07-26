Попов: Фанати Динамо втомились від того, що Шахтар постійно перемагає

Захисник Динамо Денис Попов розповів про важливість матчу з Шахтарем за Суперкубок України.

"Ми і без нагадування від тренерського штабу розуміємо важливість зустрічі з Шахтарем. На кону – Суперкубок. Це велика відповідальність. Готуємося в звичайному режимі.

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Що потрібно зробити, щоб здобути чемпіонство? Перемагати Шахтар не тільки в особистих зустрічах, але і на довгій дистанції, бути більш стабільними. Тренерському штабу потрібно виробити стратегію, а ми, гравці, постараємося втілити її в життя.

У мене ще не було практики спілкування з фанатами. Але думаю, вони вже втомилися від того, що наш головний конкурент постійно перемагає, тому дуже хочеться порадувати фанатів цього року", – цитує Попова Футбольний клуб.

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