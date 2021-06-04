Фанату Манчестер Сити вынесли приговор за его вызывающее поведение во время дерби против Юнайтед.

42-летний болельщик в декабре 2019-го во время манкунианского дерби показывал футболистам "красных дьяволов" неприличные жесты из-за личных расистских взглядов, сообщает Sky Sports.

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После рассмотрения дела суд оштрафовал фана на 850 фунтов и запретил ему посещать матчи Манчестер Сити и сборной Англии. И даже приближаться к стадионам, где проходит игра, за 8 часов до и после начала матча. "Горожане" сообщили, что забанили болельщика пожизненно.

Напомним, в сезоне 2020/21 Манчестер Сити стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил лондонскому Челси.

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