Действующие чемпионы Англии рассматривают возможность приглашение форварда франкфуртского Айнтрахта Андре Силвы, сообщает Bild.

Агуэро потерял баснословную сумму из-за трансфера в Барселону

По информации издания, "горожане" видят в 25-летнем португальце одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. Сообщается, что на форварда также претендует мадридский Атлетико.

Однако Манчестер Сити пока опережает своих конкурентов, ведь представители клуба уже провели переговоры с агентами футболиста. Ориентировочная сумма трансфера составляет 40 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Силва провел 32 матча за Айнтрахт в немецкой Бундеслиге. Португалец забил 28 голов, заняв второе место в списке лучших бомбардиров. Больше настрелял только Роберт Левандовски, который побил рекорд Герда Мюллера.

Останній із могікан чемпіонського Ман Сіті – Агуеро завершує еру з легендарним голом і статусом другого після Мессі