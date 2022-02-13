Динамо разгромило сербскую Инджию в рамках тренировочного сбора. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Инджия – 4:0

Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 85

Динамо не имело проблем с Инджией, забив по 2 гола в каждой из половин. Открыл счет Вербич, реализовавший выход один на один. Перед перерывом Де Пена точным ударом в угол ворот удвоил преимущество.

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Во втором тайме Ванат с острого угла умудрился пробить голкипера, а точку эффектно поставил Буяльский, опрокинувший вратаря из-за пределов штрафной. Следующий поединок киевляне проведут с Кайратом – матч состоится 15 февраля.