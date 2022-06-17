" Несмотря на войну в нашей стране, мы стараемся проводить все по заранее запланированному графику. Сегодня проводим медосмотр, ребята приехали, соскучились друг за другом. Первая группа сегодня на медосмотре, вторая тренируется на базе, завтра будет наоборот. В целом, все как всегда – те же специалисты, тот же объем обследований. На данный момент из тех, кто прошел обследование, все физически здоровы, эмоционально тоже, к счастью, не подавлены, соскучились по работе.

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Сейчас привлекли к работе с первой командой молодых ребят, поскольку ряд наших игроков выступали за сборную и взяли небольшую паузу для отдыха. Тренер посмотрит на молодежь в работе и таким образом подберет достаточное количество футболистов для полноценного тренировочного процесса. Не могу сказать, что у нас что-то изменилось из-за военных действий в стране. Начинаем работать в штатном режиме, с двумя тренировками в день, тот же объем обследований – а дальше посмотрим. К сожалению, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, наше расписание может меняться из-за обстоятельств, не зависящих от нас.

Не понадобится ли футболистам психологическая поддержка из-за тревог? Думаю, не понадобится. Учитывая, сколько длится война, люди привыкают к тревоге, в городе даже не все реагируют на нее. Что касается нас, то условия на базе очень хорошие, персонал ждал футболистов, подготовил комнаты, поля в отличном качестве. Думаю, ребятам понравится заниматься в таких условиях, и, уверен, все будут работать по полной.

Игроки сборных обязательно пройдут медосмотр. Когда они присоединятся к нам, мы найдем время для этого. Возможно, это будет за границей – это будет зависеть от того, где мы будем находиться", – цитирует врача сайт Динамо .

Заметим, 22 июня подопечные Луческу отправятся в Румынию, а оттуда 24-го – на сбор в Швейцарию . В июле коллектив ждут еще несколько спаррингов и матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Фенербахче.

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