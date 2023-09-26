"Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Однако то, как мы пропустили гол на последних секундах – тем и интересен футбол.

Роковой автогол Руха в видеообзоре матча Кубка Украины с Александрией

Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это – не ошибка, это – несчастный случай. Они будут в футболе. Через это тоже должна команда пройти. Нужно двигаться дальше, не останавливаться на этом.

Недостаток опыта на этом уровне. Мы не можем создать момент и реализовать его. Нам надо несколько моментов. Однако мы будем работать над реализацией. Я думаю, что ребята будут все равно добавлять", – сказал Пономарев в комментарии YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Напомним, Александрия благодаря автоголу Марка Сапуги в добавленное время одержала нелогичную победу над Рухом и пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко