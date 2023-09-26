На старте игры команды обменялись моментами – Слюбик не успел замкнуть прострел на дальнюю штангу от Дидыка, а Шулянский пробил над перекладиной. Впоследствии Теслюк оказался на газоне в штрафной Александрии после толчка в спину, но арбитр пенальти не назначил. В середине тайма Квасница чудом не попал в ворота из пределов штрафной, закручивая в дальний угол. Впоследствии Мысык все-таки вывел Рух вперед, но гол отменили из-за офсайда. Еще до перерыва могли забивать Сапуга и Альваренга – не повезло.

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко

Первый опасный момент от команды Ротаня возник лишь на 37-й минуте – Смирный с нескольких метров пробил прямо в Ледвия, а через мгновение Андрейчук попал в штангу.

После отдыха Рух давил и издевался над соперником как мог – чего стоила только "бразилия" от Мысыка на 56-й минуте. Настоящим героем гостей стал голкипер Георгий Ермаков, который в дебютном для себя матче тянул все подряд. Роковой для Руха стала четвертая добавленная минута, когда после стандарта Сапуга срезал мяч в собственные ворота и прекратил выступления львовян в нынешнем розыгрыше Кубка Украины.