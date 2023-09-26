"Ми мали перевагу, але не реалізували свої моменти. Однак те, як ми пропустили гол на останніх секундах – тим і цікавий футбол.

Фатальний автогол Руха у відеоогляді матчу Кубка України з Олександрією

Сапуга засмучений. Я йому сказав, що це – не помилка, це – нещасний випадок. Вони будуть у футболі. Через це теж має команда пройти. Потрібно рухатись далі, не зупинятись на цьому.

Нестача досвіду на цьому рівні. Ми не можемо створити момент і реалізувати його. Нам треба кілька моментів. Однак ми будемо працювати над реалізацією. Я думаю, що хлопці будуть усе одно додавати", – сказав Пономарьов у коментарі YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Олександрія завдяки автоголу Марка Сапуги у доданий час здобула нелогічну перемогу над Рухом і пробилась у чвертьфінал Кубка України.

Олександрія вибила Рух з Кубка України завдяки автоголу капітана у доданий час – нелогічна перемога Ротаня і Ко