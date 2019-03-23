"Понятия не имею, что ты сказал", –Бейл не понял испанского – валлиец живет в Мадриде 6 лет

Вингер Реала Гарет Бейл не смог ответить своему партнеру Луке Модричу, когда тот начал говорить по-испански.

Гарет Бэйл, Лука Модрич, Серхио Рамос, Каземиро и Марсело приняли участие в чате, который инициировало издание Marca. Это было сделано для болельщиков, чтобы те больше узнали о своих кумирах.

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Модрич испанской спросил Гарета: "Какие 3 вещи ты всегда имеешь в своем багаже?"

Хорват ожидал ответа, тогда как Серхио Рамос сразу начал хохотать. Бейл ответил: "Понятия не имею, о чем ты говоришь".

Бейл перешел в Реал летом 2013 года из Тоттенхэма за рекордные на тот момент 100 млн евро.

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