"Гадки не маю, що ти сказав", – Бейл не зрозумів іспанської – валлієць живе в Мадриді 6 років

Вінгер Реала Гарет Бейл не зміг відповісти своєму партнеру Луці Модрічу, коли той почав говорити іспанською.

Гарет Бейл, Лука Модріч, Серхіо Рамос, Каземіро та Марсело взяли участь у чаті, який ініціювало видання Marca. Це було зроблено для вболівальників, аби ті більше дізнались про своїх кумирів.

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Модріч іспанською запитав у Гарета: "Які 3 речі ти завжди маєш у своєму багажі?"

Хорват очікував відповіді, тоді як Серхіо Рамос одразу почав реготати. Бейл відповів: "Гадки не маю, про що ти кажеш".

Бейл перейшов у Реал влітку 2013 року з Тоттенхема за рекордні на той момент 100 млн євро.

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