"Чтобы быть довольным игрой, нужно еще раз полностью детально посмотреть матч и сделать детальный обзор поединка. Мы очень довольны, ведь обыграли очень непростого соперника, несмотря на то, что он находится на последней строчке в турнирной таблице. Все равно команда очень серьезная. Мы понимали, что это раненый зверь, который проиграл дома Львову. Они пытались отобрать у нас очки, мы очень настраивались на матч.

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Я очень переживал только за физическое состояние ребят, потому что психологически мы были готовы. Настраивали футболистов на серьезный матч. Почему переживал за физическое состояние? Потому что я дал два дня выходных, на следующий день были только пробежка и аэробика, а потом только два дня работали на футбольном поле. На искусственное поле не выходили.

Теперь понимаю, что сделали правильно, потому что во втором тайме мы прибавили физически. Это была хорошая победа, без травм и удалений, потому что для нас каждый игрок очень важен", – сказал Шаран в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, после победы над Минаем (3:0) Александрия поднялась на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 22 очка.

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