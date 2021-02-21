Лучкевич выделил главную составляющую, которая помогла Александрии одержать две подряд победы в УПЛ
11:42 - Читати українською
Лидер Александрии Валерий Лучкевич доволен прогрессом команды во второй части чемпионата Украины.
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"Стартовали очень хорошо – два матча, шесть очков. Кроме того, сыграли два матча на ноль. Это добавляет уверенности нападающим, которые знают, что позади стоит стена из защитников и голкипера. Плюс еще опорный есть.
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Ты спокойно можешь творить впереди, но если ты там ничего не создашь, то получишь нагоняй от защитников", – сказал Лучкевич в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, после победы над Минаем (3:0) Александрия поднялась на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 22 очка.
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