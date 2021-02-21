"Щоб бути задоволеним грою, потрібно ще раз повністю детально переглянути матч у спокійній атмосфері і зробити детальніший огляд поєдинку. Ми дуже задоволені, адже обіграли дуже непростого суперника, незважаючи на те, що він знаходиться на останній сходинці в турнірній таблиці. Все одно команда дуже серйозна. Ми розуміли, що це поранений звір, який програв удома Львову. Вони намагалися відібрати у нас очки, ми дуже налаштовувалися на матч.

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Я дуже переживав лише за фізичний стан хлопців, тому що психологічно ми були готові. Налаштовували футболістів на серйозний матч. Чому переживав за фізичний стан? Тому що я дав два дні вихідних, на наступний день були лише пробіжка і аеробіка, а потім тільки два дні працювали на футбольному полі. На штучне поле не виходили.

Тепер розумію, що зробили правильно, тому що у другому таймі ми додали фізично. Це була хороша перемога, без травм і вилучень, тому що для нас кожен гравець дуже важливий", – сказав Шаран у коментару клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, після перемоги над Минаєм (3:0) Олександрія піднялась на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 22 очки.

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