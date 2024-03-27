"Конечно, невероятная победа, историческая, мы вышли на Евро. Эмоции переполняют. Наверное, я уже все эмоции потратил на поле, сейчас уставший, уже даже эмоций нет. Могу лишь поздравить болельщиков и всю Украину с такой невероятной победой.

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Вторая подряд волевая победа? Нет, это не традиция, мы понимаем эту проблему и будем исправлять её уже на Евро. Какая из двух игр была тяжелее – с Боснией или Исландией? С обоими соперниками было тяжело, но сегодня в какой-то степени было легче, ведь играли при своих болельщиках. Это реально окрыляет.

До первого нашего гола было трудно создавать моменты, хотя начали уже неплохо. Однако после того, как пропустили, нужно было перенастраиваться на атакующую игру. В перерыве Ребров сказал более агрессивно играть впереди, и мы стали это делать: немного поднялись выше. В частности я и Малиновский стали активнее играть вперед и быстрее перемещать мяч", – сказал Судаков в эфире Megogo.

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