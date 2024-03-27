Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции проанализировал победу над Исландией (2:1) во Вроцлаве и выход на Евро-2024.

Сборная Украины пропустила первой – Альберт Гудмундссон поразил ворота Андрея Лунина. Но во втором тайме голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли нашей команде волевую победу и путевку на чемпионат Европы.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов

– Как вам сегодняшняя поддержка зрителей во Вроцлаве?

– Я уже говорил, я благодарен болельщикам, что даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это и очень благодарны. Я считаю, что сегодня все заслуживают эту победу – и наши болельщики, и наши ВСУ, и наша сборная.

– После сегодняшней игры Андрея Лунина можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?

– Он никогда не закрыт. Как можно его закрывать? Ни по одному игроку не закрыт вопрос на Евро. Сейчас очень важно, чтобы футболисты вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы.

– Думаете ли вы, что это одна из важнейших побед в истории сборной Украины, учитывая контекст? Насколько важным является выход на Евро-2024 в это время?

– Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, для наших воинов. Я очень рад за футболистов, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа, – сказал Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Украина сыграет на чемпионате Европы в четвертый раз подряд. "Сине-желтые" дебютировали в 2012 году на правах хозяина, после чего трижды преодолели отбор. Лучшее достижение нашей сборной – четвертьфинал Евро-2020.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией