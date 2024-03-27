"Звичайно, неймовірна перемога, історична, ми вийшли на Євро. Емоції переповвнюють. Напевно я вже всі емоції витратив на поле, зараз втомлений, вже навіть емоцій немає. Можу лише привітати уболівальників і всю Україну з такою неймовірною перемогою.

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Друга поспіль вольова перемога? Ні, це не традиція, ми розуміємо цю проблему і будемо виправляти її вже на Євро. Яка з двох ігор була важча – з Боснією чи Ісландією? З обидвома суперниками було важко, але сьогодні десь було легше, адже грали при своїх уболівальниках. Це реально жене вперед.

До першого нашого голу було важко створювати моменти, хоча почали вже непогано. Проте після того, як пропустили, потрібно було переналаштовуватися на атакувальну гру. У перерві Ребров сказав більш агресивно грати попереду, і ми стали це робити: дещо вище піднялися. Зокрема я та Маліновський стали активніше грати вперед і швидше рухати м'яч", – сказав Судаков в ефірі Megogo.

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