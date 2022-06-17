О предстоящем трансфере Ярмолюка сообщил журналист Игорь Цыганык в Twitter, пообещав раскрыть подробности позже. Впрочем, по его словам, сделка завершена на 99,9%.

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Соответственно, 18-летний Егор Ярмолюк станет третьим украинцем в АПЛ, присоединившись к Александру Зинченко и Виталию Миколенко. Андрей Ярмоленко, как известно, покинул Вест Хэм и получил статус свободного агента.

Впервые информация об интересе Брентфорда к Ярмолюку появилась в апреле, но тогда в СК Днепр-1 заявили, что ничего об этом не знают. Сообщали о 500 тысячах евро для днепровского клуба. Договор хавбека с СК Днепр-1 рассчитан еще на год (по данным Transfermarkt).

В сезоне 2021/22 Брентфорд занял 13 место в АПЛ, а Ярмолюк сыграл за команду Йовичевича 9 матчей (210 минут) и забил 1 гол. Выступает за молодежную и юношескую сборные Украины – в частности, был одним из лидеров команды U-19, которая только по досадному стечению обстоятельств не вышла на Евро-2022.

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