"Хочу поблагодарить ребят. Они сражались за этот результат, но нас он не удовлетворил. Очень хотели победить, но судья испортил игру.

Отчаянная битва аутсайдеров в видеообзоре матча Рух – Львов

Возможно там и было удаление, но если просматривать весь матч, то свистки были только в одну сторону. Как можно видеть руку у нас и не замечать нарушений со стороны соперника? Судейство было ужасное. Трудно вскрыть оборону, которая играет в большинстве. Думаю, в матче со Львовом Рух потерял два очка", – сказал Мартынюк в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, во львовском дерби арбитр еще в первом тайме показал защитнику хозяев Вадиму Парамонову сомнительную красную карточку и оставил Рух в меньшинстве. Обе команды после 5-ти туров занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю и последнюю строчку, набрав 2 и 1 очко соответственно. Львов имеет игру в запасе.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ