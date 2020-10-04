"Хочу подякувати хлопцям. Вони билися за цей результат, але нас він не задовольнив. Дуже хотіли перемогти, але суддя зіпсував гру.

Відчайдушна битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Рух – Львів

Можливо? там і було вилучення, але якщо переглядати цілий матч, то свистки були лише в один бік. Як можна бачити руку у нас і не помічати порушень з боку суперника? Суддівство було жахливе. Важко розкрити оборону, яка грає в більшості. Думаю, у матчі зі Львовом Рух втратив два очка", – сказав Мартинюк у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у львівському дербі арбітр ще у першому таймі показав захиснику господарів Вадиму Парамонову сумнівну червону картку і залишив Рух у меншості. Обидві команди після 5-ти турів посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню і останню сходинку, набравши 2 і 1 очко відповідно. Львів має гру у запасі.

Львів і Рух поділили очки в нервовому дербі та залишилися в підвалі турнірної таблиці УПЛ