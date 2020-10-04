Півзахисник Руха Мартинюк звинуватив арбітра в симпатіях Львову
Півзахисник новачка УПЛ Ярослав Мартинюк вважає ді] арбітра львівського дербі Дмитра Кутакова упередженими по відношенню до своєї команди.
"Хочу подякувати хлопцям. Вони билися за цей результат, але нас він не задовольнив. Дуже хотіли перемогти, але суддя зіпсував гру.
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Можливо? там і було вилучення, але якщо переглядати цілий матч, то свистки були лише в один бік. Як можна бачити руку у нас і не помічати порушень з боку суперника? Суддівство було жахливе. Важко розкрити оборону, яка грає в більшості. Думаю, у матчі зі Львовом Рух втратив два очка", – сказав Мартинюк у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, у львівському дербі арбітр ще у першому таймі показав захиснику господарів Вадиму Парамонову сумнівну червону картку і залишив Рух у меншості. Обидві команди після 5-ти турів посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню і останню сходинку, набравши 2 і 1 очко відповідно. Львів має гру у запасі.
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