Полузащитник Наполи Рог перешел в Севилью на правах аренды

Хавбек Наполи Марко Рог продолжит карьеру в Примере.

Как сообщает официальный сайт Севильи, испанский клуб арендовал хорвата Марко Рога у Наполи. Рог будет защищать цвета севильцев до конца текущего сезона. Арендное соглашение не предусматривает опцию дальнейшего выкупа игрока.

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К слову, 23-летний Марко стал игроком Наполи в 2016 году. За это время он успел сыграть в составе итальянской команды 67 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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