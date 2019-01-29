toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Полузащитник Наполи Рог перешел в Севилью на правах аренды

29 января 13:43 33 Читати українською
Полузащитник Наполи Рог перешел в Севилью на правах аренды
Марко Рог / ФК Севилья

Хавбек Наполи Марко Рог продолжит карьеру в Примере.

Как сообщает официальный сайт Севильи, испанский клуб арендовал хорвата Марко Рога у Наполи. Рог будет защищать цвета севильцев до конца текущего сезона. Арендное соглашение не предусматривает опцию дальнейшего выкупа игрока.

Мората официально перешел в Атлетико

К слову, 23-летний Марко стал игроком Наполи в 2016 году. За это время он успел сыграть в составе итальянской команды 67 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Момент істини для Барселони, Анчелотті знову проекзаменує свого учня, іспанська дуель в АПЛ – анонс топ-матчів мідвіку

Теги
Италия Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Наполи Наполи Севилья Севилья Марко Рог Марко Рог
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13433 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
48
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук