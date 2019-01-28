Мората официально перешел в Атлетико

Мадридский Атлетико завершил трансфер нападающего лондонского Челси Альваро Мораты.

Испанский форвард попонил ряды "матрасников" на правах аренды, сообщает официальный твиттер Атлетико.

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Мадридцы арендовали Морату на 18 месяцев. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными. В новой команде Альваро будет играть под 22-м номером.

"Я очень счастлив и горд быть здесь. Я не могу дождаться первой тренировки, встречи с новыми одноклубниками и выхода на поле", – поделился эмоциями после перехода сам 26-летний нападающий.

Отметим, что Альваро Мората в детстве занимался в академии Атлетико, а затем транзитом через Хетафе попал в кантеру Реала, за который и дебютировал на профессиональном уровне. Также он играл в туринском Ювентусе и Челси. В составе лондонцев в сезоне 2018/19 Мората провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.