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Півзахисник Наполі Рог перейшов у Севілью на правах оренди

13:43 269 Читать на русском
Півзахисник Наполі Рог перейшов у Севілью на правах оренди
Марко Рог / ФК Севілья

Хавбек Наполі Марко Рог продовжить кар'єру в Прімері.

Як повідомляє офіційний сайт Севільї, іспанський клуб орендував хорвата Марко Рога у Наполі. Він захищатиме кольори севільців до кінця поточного сезону. Орендна угода не передбачає опцію подальшого викупу гравця.

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До слова, 23-річний Марко став гравцем Наполі у 2016 році. За цей час він встиг зіграти у складі італійської команди 67 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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Теги
Італія Трансфери Чемпіонату Італії Марко Рог Марко Рог Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Іспанії Севілья Севілья
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